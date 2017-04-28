В Орловской области пройдет акция «Безопасный путь»

С начала года на участке в нашей области 1 несовершеннолетний был травмирован на перегоне Малоархангельск — Поныри. В аналогичном периоде прошлого года был также один случай, но с летальным исходом на перегоне Орел — Саханская. Несмотря на тенденцию к снижению смертельного травмирования с участием несовершеннолетнего, проблема с детьми, пренебрегающими правилами безопасности и играющими возле Ж/Д-путей продолжает оставаться наиболее острой.

Для профилактики детского травматизма после летних каникул с 28 августа по 04 сентября на станции «Орел» пройдет акция «Безопасный путь». Как пояснили в линейном отделе на станции «Орел», за лето юные орловцы отвыкли от ритма города, поэтому нуждаются в помощи взрослых. Известно, что дети берут пример со старших, поэтому родителям в первую очередь необходимо строго соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта при ребенке.

Необходимо повторить вместе с ребенком, как и где можно переходить железнодорожные пути, в т.ч. с велосипедом (самокатом), а где этого делать не следует. Обязательно еще раз пройти совместно маршрут «Школа-Дом», изучить дорожные условия на данном маршруте — это будет большим вкладом в обеспечении безопасности вашего собственного ребенка.

Сами сотрудники линейного отдела проведут «Уроки безопасности» в школах вблизи объектов железнодорожного транспорта. Кроме того, 1 сентября 2017 года на наиболее травмоопасных участках будет проведена промоакция с вручением буклетов о правилах поведения возле железной дороги.

 

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Опубликовано 24 Авг 2017 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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