В Орловской области пройдет крестный ход в честь святого Кукши

7-9 сентября пройдет крестный ход в честь святого Кукши.

По благословению Митрополита Орловского и Болховского Тихона «Петропавловское братство» организует крестный ход, приуроченный ко дню памяти священномученика Кукши. Церковь отмечает его 9 сентября. Молитвенное шествие начнется 7 сентября в 8:00 в скиту Новомучеников и исповедников Российских.

Крестный ход будет продолжаться три дня.

Организаторы просят всех желающих участвовать в шествии сообщить об этом по телефону +7 (920) 282-59-09.

7 сентября. Начало движения в 8:00. От скита Новомучеников и исповедников Российских до Покровского храма в с. Клейменово.

8 сентября. Начало движения — в 7:00 от Покровского храма в с. Клейменово до Троицкого храма в городе Мценске.

9 сентября. Начало движения — в 5:30. От Троицкого храма в г. Мценске до монастыря св. Кукши.

9 сентября в 7:00 отправляется бесплатный автобус в монастырь священномученика Кукши от памятника Лескову в Орле, сообщает Орловская митрополия.