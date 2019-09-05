5 сентября 2019



В Орловской области пройдет крестный ход в честь святого Кукши

7-9 сентября пройдет крестный ход в честь святого Кукши.
По благословению Митрополита Орловского и Болховского Тихона «Петропавловское братство» организует крестный ход, приуроченный ко дню памяти священномученика Кукши. Церковь отмечает его 9 сентября. Молитвенное шествие начнется 7 сентября в 8:00 в скиту Новомучеников и исповедников Российских.

Крестный ход будет продолжаться три дня.
 Организаторы просят всех желающих участвовать в шествии сообщить об этом по телефону +7 (920) 282-59-09.
 7 сентября. Начало движения в 8:00. От скита Новомучеников и исповедников Российских до Покровского храма в с. Клейменово.
 8 сентября. Начало движения — в 7:00 от Покровского храма в с. Клейменово до Троицкого храма в городе Мценске.
 9 сентября. Начало движения — в 5:30. От Троицкого храма в г. Мценске до монастыря св. Кукши.
9 сентября в 7:00 отправляется бесплатный автобус в монастырь священномученика Кукши от памятника Лескову в Орле, сообщает Орловская митрополия.

 

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Опубликовано 05 Сен 2019 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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