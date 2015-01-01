В Орловской области пройдет православный фестиваль

В Орловской области с 20 апреля о 6 мая пройдёт XV Фестиваль «Святой Георгий 2017». Уже в четверг состоится творческий вечер памяти поэта общественного деятеля Русского Зарубежья Сергея Бехтеева, а также открытие экспозиции, посвященной этому нашему земляку в Музее писателей-орловцев.

24 апреля состоится награждение лауреатов областного конкурса юных художников имени в номинации «Святой Георгий». 26 апреля школам и библиотекам Покровского района передадут сборники «От Георгиевского креста к солдатской славе» и журнал «Истории русской провинции». В этот же день в Орловском государственном институте культуры откроется фестиваль экранной культуры «21 век экология души».

29 апреля все желающие смогут попасть на конкурсное прослушивание участников Фестиваля православной, военной, патриотической песни и поэзии «Святой Георгий» в ДК Профсоюзов. А в воскресенье православных орловцев ждет праздник сопрта. На озере «Светлая жизнь» откроется навигация. Праздник организует «Федерация парусного спорта Орловской области» и ожидается участие всемирно известного российского яхтсмена, капитана яхты «Апостол Андрей» Николая Литау. На пляже пройдут соревнования между православными и патриотическими клубами по волейболу, палочному и штыковому бою.

5 мая по Орле пройдет крестный ход от Воскресенской (Афанасьевской) церкви до могилы юродивого Афанасия Сайко на Крестительском кладбище. Днем позже еще один крестный ход пройдет от храма Михаила Архангела до кинотеатра «Победа», находящегося рядом с местом, где когда-то стояла Георгиевская церковь Завершит фестиваль гала-концерт и награждение лауреатов в ДК Профсоюзов. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте Орловской митрополии.