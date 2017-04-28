В Орловской области пройдет выставка «Интеграция 2017»

24 августа 2017 года в 10.00 в «Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов» пройдет первая областная выставка-презентация современных технических средств реабилитации «Интеграция 2017». Об этом сообщает группа «ИнваЦЕНТР». Выставка пройдет по по адресу: Урицкий район, хутор Сеина, улица Лесная, дом 8 (5 км от пгт.Нарышкино в сторону деревни Сосково).

В рамках акции планируется проведение дискуссионных площадок со специалистами «ИнваЦЕНТРа» по разным направлениям: это и презентация современных технических средств реабилитации (ТСР), в том числе инвалидных колясок. И помощь в подборе ТСР. И тест-драйв инвалидных колясок. И консультации по оформлению ИПР. И правила получения ТСР: что положено, когда и как получить?

 

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Опубликовано 17 Авг 2017 в 11:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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