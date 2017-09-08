В Орловской области пройдут Дни культуры Дагестана

Дни культуры Дагестана пройдут в 2018 году в Орловской, Белгородской и Смоленской областях, — сообщает ТАСС. Орловцев ждет концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, народных художественных промыслов — кинжалы, кубачинское серебро, унцукульские изделия из дерева. Возможно, будут подписаны соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между регионами.

Также в Орле в рамках дней культуры торговое представительство планирует провести ежегодный чемпионат по мини-футболу памяти дважды героя Советского Союза, военного летчика Амет-Хана Султана. «В Орле будет юбилейный турнир. В прошлом году он проходил в Твери, около 300 человек приехали. Это воспитание молодежи», — добавили в торговом представительстве республики Дагестан в ЦФО.