24 февраля 2022



В Орловской области пройдут соревнования по зимней рыбалке (16+)

В Кромском районе состоится «Хрустальный кубок» по зимней рыбалке.

Соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда в индивидуальном зачете пройдут 26 февраля на водоеме «Мельников пруд».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда. Параллельно с соревнованиями на площадке около пруда будут проводиться конкурсы для болельщиков. Все желающие смогут угоститься горячим чаем с различными лакомствами.

Для участия обязательна предварительная регистрация в группе «МориАрти57» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8-910-748-80-70.

 

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Опубликовано 24 Фев 2022 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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