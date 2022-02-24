В Орловской области пройдут соревнования по зимней рыбалке (16+)

В Кромском районе состоится «Хрустальный кубок» по зимней рыбалке.

Соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда в индивидуальном зачете пройдут 26 февраля на водоеме «Мельников пруд».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда. Параллельно с соревнованиями на площадке около пруда будут проводиться конкурсы для болельщиков. Все желающие смогут угоститься горячим чаем с различными лакомствами.

Для участия обязательна предварительная регистрация в группе «МориАрти57» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8-910-748-80-70.