В Орловской области прокуратура пытается возобновить уголовное дело в отношении гендиректора «Дормаша»

Прокуратура Орловской области в очередной раз пытается возобновить уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова, сообщается в пресс-релизе ведомства. Напомним уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года по ч. 1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). С тех пор расследование уголовного дела неоднократно прекращалось, каждое из соответствующих постановлений следователя отменялось надзирающим прокурором, после чего расследование уголовного дела возобновлялось. И вот история повторяется в очередной раз.

Что касается последней «остановки», по мнению прокуратуры, при рассмотрении дела в суде было нарушено требование ст.125 УПК РФ, согласно которой должна быть обеспечена явка лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением, работники предприятия, не были вызваны в суд, чем существенно были нарушены их конституционные права как участников уголовного судопроизводства.

Напомним, из материалов расследования следует, что по состоянию на 31 октября 2015 года на предприятии образовалась задолженность по заработной плате в размере более 43 млн руб. При этом свыше трёх месяцев 562 работникам завода заработная плата выплачивалась лишь частично в размере, не превышающем половину причитающейся суммы, 48 работникам свыше двух месяцев производились выплаты ниже установленного законодательством минимума, труд 5 рабочих на протяжении двух месяцев вовсе не оплачивался.