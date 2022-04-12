В Орловской области пропал ребенок

В Орловской области продолжаются поиски ребенка, который пропал еще рано утром. 11-летняя Настя из села Багриново Болховского района поехала на зеленом велосипеде кататься и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Была одета в салатовую куртку, бриджи, тёмно-синие кроссовки.

Ваша помощь может оказаться просто неоценимой – записи с видеорегистраторов, просто сообщения: где и когда вы видели ребенка на зеленом велосипеде – в писке важны любые мелочи!

Тема на форуме отряда «Лиза Алерт»

UPD: По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней организовано проведение доследственной проверки.

СК совместно с полицией и волонтерскими поисковыми организациями организован выезд по месту жительства несовершеннолетней и проведение неотложных следственных действий.

В настоящее время проведен осмотр жилища пропавшей, опрошены ее родственники, проводится комплекс поисковых мероприятий.

Проведение доследственной проверки находится на контроле у руководства следственного управления.

Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по телефону: 8-920-815-65-55

UPD 13.04.22 В пресс-службе СК во вторник поздно вечером сообщили, что ребенок найден.

«Слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, местонахождение малолетней установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следователем следственного управления выясняются все обстоятельства ее безвестного отсутствия.

Следственное управление СК России по Орловской области выражает огромную благодарность всем, кто не жалея сил и времени, принимал участие в поисках пропавшей», — говорится в пресс-релизе.