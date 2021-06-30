В Орловской области «пропололи» 173 гектара леса

В Орловской области выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 173 гектара.

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на управление лесами, в регионе в полном объеме – на площади 173 гектара, выполнены запланированные на первое полугодие агротехнические уходы за лесными культурами.

Работы проведены механизированным способом: в междурядьях происходит рыхление почвы с одновременным удалением травянистой растительности, что значительно улучшает приживаемость и рост деревьев.