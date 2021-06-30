30 июня 2021



В Орловской области «пропололи» 173 гектара леса

В Орловской области выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 173 гектара.

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на управление лесами, в регионе в полном объеме – на площади 173 гектара, выполнены запланированные на первое полугодие агротехнические уходы за лесными культурами.

Работы проведены механизированным способом: в междурядьях происходит рыхление почвы с одновременным удалением травянистой растительности, что значительно улучшает приживаемость и рост деревьев.

 

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Опубликовано 30 Июн 2021 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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