В Орловской области прошел региональный этап турнира «Молодежки ОНФ» «Уличный красава»

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Орловской области организовали соревнования по футболу среди юношей. Состязания прошли в рамках всероссийской акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» на базе орловского спортивного техникума.

На региональном этапе были представлены команды из 12 муниципальных образований Орловской области. По итогам соревнований в младшей группе победителем стала команда «Змиевка» из Свердловского района. В решающем матче в борьбе за первое место она со счетом 7:3 одолела «Мценск» из Мценского района. В старшей возрастной группе (16-17 лет) лет лучшими стали ребята из мценской команды «Мценск», которая уверенно обыграла команду из Ливенского района. Теперь эти две команды будут представлять Орловскую область на межрегиональном этапе «Уличного красавы», который пройдет в декабре в городе Курск.

«Турнир вызвал огромный интерес среди ребят. Они успешно провели игры на муниципальном уровне, а затем приехали на матчи регионального этапа. Каждая игра турнира была наполнена массой эмоций. Игроки с достоинством отстаивали честь своего района. Важно, что ребята смогли сразиться на поле с игроками из разных муниципальных образований и продемонстрировать свой класс и умения», — заметил координатор команды «Молодежки ОНФ» в Орловской области Иван Сорокин.

Победители регионального этапа «Уличного красавы» в Орловской области получили кубки, медали, грамоты, а также футбольные мячи. Все участники акции были награждены специальными сертификатами.

Финальные соревнования турнира «Уличный красава» пройдут в конце декабре на одном из стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г. Главные призы по итогам акции – сертификат на установку футбольного поля и комплект футбольной формы.

Региональное отделение ОНФ