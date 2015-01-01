В Орловской области прошла тактико-специальная тренировка по обезвреживанию условных террористов

21 апреля 2017 года Оперативным штабом в Орловской области проведена тактико-специальная тренировка «Пункт», в ходе которой отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта и устранению его последствий. В качестве объекта был выбран тренировочный учебно-полевой центр Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова.

По сценарию тренировки четверо неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, подъехали на легковом автомобиле к зданию  кафе, захватили в заложники 15 посетителей и сотрудников и выдвинули органам власти ряд требований.

Проведенные переговоры не принесли желаемых результатов, в связи с чем было принято решение о проведении контртеррористической операции, в процессе которой условные террористы обезврежены, заложники освобождены, последствия теракта нейтрализованы.

По результатам проведения мероприятий Оперативным штабом обсуждены вопросы координации действий сил и средств, задействованных в проведении КТО, взаимодействия при проведении совместных мероприятий по розыску лиц, причастных к террористической деятельности, нейтрализации последствий теракта.

Подводя итоги тактико-специальной тренировки, руководители Оперативного штаба определили дальнейшие направления совершенствования противодиверсионной защиты критически важных объектов.

Аппарат Оперативного штаба в Орловской области

 

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Опубликовано 24 Апр 2017 в 18:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 1

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