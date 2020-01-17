В Орловской области проверили крещенские купели. Все в порядке

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии праздника Крещения провели исследование качества воды в 32-х местах крещенских купаний и 43-х источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области. Исследования велись по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Во всех исследованных купелях и водоемах качество воды соответствовало требованиям СанПиН. Полный список мест, где проводились исследования, опубликован на сайте Роспотребнадзора.