В Орловской области проходит акция «Поздравь ветерана»

В преддверии Дня Победы в Орловской области проводится акция «Поздравь ветерана».

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы можно в разделе «Спецпроекты» «День Великой Победы» на Портале Орловской области.

Направить поздравление участнику Великой Отечественной войны – своему родному человеку, знакомому или соседу может каждый. Можно рассказать о жизни конкретного человека, его боевых подвигах или поблагодарить всех ветеранов за спасение нашей страны и мира от фашизма.

Текст поздравления будет опубликован на Портале Орловской области и направлен ветерану по почте.