В Орловской области проходит акция «Поздравь ветерана»

В преддверии Дня Победы в Орловской области проводится акция «Поздравь ветерана».

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы можно в разделе «Спецпроекты» «День Великой Победы» на Портале Орловской области.

Направить поздравление участнику Великой Отечественной войны – своему родному человеку, знакомому или соседу может каждый. Можно рассказать о жизни конкретного человека, его боевых подвигах или поблагодарить всех ветеранов за спасение нашей страны и мира от фашизма.

Текст поздравления будет опубликован на Портале Орловской области и направлен ветерану по почте.

 

В Орловской области районным чиновникам не выплачивали зарплату
Орловчане могут отправить переводы пострадавшим от пожаров в Сибири бесплатно
В Орловской области объявлен конкурс на лучшее предприятие хлебопечения
Опубликовано 20 Апр 2017 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"