В Орловской области проходит акция «Поздравь ветерана»
В преддверии Дня Победы в Орловской области проводится акция «Поздравь ветерана».
Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы можно в разделе «Спецпроекты» «День Великой Победы» на Портале Орловской области.
Направить поздравление участнику Великой Отечественной войны – своему родному человеку, знакомому или соседу может каждый. Можно рассказать о жизни конкретного человека, его боевых подвигах или поблагодарить всех ветеранов за спасение нашей страны и мира от фашизма.
Текст поздравления будет опубликован на Портале Орловской области и направлен ветерану по почте.
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