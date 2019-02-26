26 февраля 2019



В Орловской области работает «горячая линия» по безопасности детей

В Орловской области продолжается круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» для незамедлительного реагирования на сообщения граждан о совершенных или готовящихся преступлениях в отношении несовершеннолетних. Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии в настоящее время очень актуальна, — пояснили в пресс-службе СК РФ.

Предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также оперативное расследование уже совершенных преступлений — один из ключевых приоритетов в деятельности Следственного комитета. Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего или малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному номеру телефона 123 или 59-19-79 из Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Фев 2019 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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