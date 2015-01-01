В Орловской области работают «горячи линии» по клещам

С наступлением потепления заметно активизировались клещи, которые являющихся переносчиками целого «букета» инфекционных заболеваний. При укусе они могут заразить: иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).

Поэтому с 1 по 15 мая 2018 года в Роспотребнадзоре и «Центре гигиены и эпидемиологии» организована работа «горячей линии» по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей. Специалисты ответят на все вопросы по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться в случае обнаружения клеща на теле, где можно исследовать клеща на наличие в нем возбудителей и т.д.

Задать вопросы Вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий»:

— отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 42-91-82, 41-53-11;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 2-07-33, 7-13-34;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98;

— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27, 2-39-49