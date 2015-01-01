В Орловской области работник автомойки угнал автомобиль клиентки

В МО МВД России «Мценский» обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила об угоне ее автомобиля «ДЭУ-МАТИЗ». Потерпевшая рассказала, что в начале пятого вечера она приехала на автомойку в городе Мценске. Женщина оставила там свой автомобиль и передала ключи от него молодому человеку, который назвался работником сервиса. После этого мужчина сел в иномарку и уехал.

В течение часа сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский» обнаружили оставленную злоумышленником иномарку во дворах на улице Первомайская.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный житель 1994 г.р. Молодой человек иногда подрабатывал на автомойке. Свой поступок он объяснил тем, что решил прокатиться на иномарке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает

пресс-служба УМВД России по Орловской области.