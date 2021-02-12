В Орловской области «раскрыто» более 300 счетов эскроу — строительство объектов завершено

В 2020 году жители региона открыли почти 2 000 счетов эскроу, предназначенных защищать права и деньги дольщиков при приобретении жилья в новостройках. По данным реготделения Банка России, на 1 января 2020 года орловцами было открыто всего 190 счетов-эскроу. Через год их стало 1 977 — количество увеличилось более, чем в 10 раз. Причем 303 таких счета уже «раскрыты» – объекты строительства сданы, более 595 миллионов рублей с эскроу-счетов перечислены застройщикам. На 1 января 2021 года на счетах-эскроу орловских дольщиков размещено около 4 миллиардов рублей. Это более чем в 10 раз превышает сумму, хранившуюся на них в начале 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе реготделения Банка России, с лета 2019 года застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Средства дольщиков хранятся на специальных эскроу-счетах. Доступ к деньгам клиента застройщик получает только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строит будущее жилье он за счет кредитов или собственных средств. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. Кроме того, на случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей.