В Орловской области раскрыто убийство 41-летнего мужчины

Полицейские установили гражданина, умышленно причинившего тяжкий вред здоровью жителя Мценского района. Потерпевший скончался.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, тело 41-летнего мужчины было обнаружено в его доме.

Судебно-медицинское исследование показало, что смерть является криминальной. Полицейские установили, что несколько дней назад между потерпевшим и его бывшим родственником – 29-летним мужчиной, произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес 41-летнему мужчине телесные повреждения. Мужчина не стал обращаться за медицинской помощью, а через несколько дней скончался.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан.