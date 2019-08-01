1 августа 2019



В Орловской области раскрыто убийство 41-летнего мужчины

Полицейские установили гражданина, умышленно причинившего тяжкий вред здоровью жителя Мценского района. Потерпевший скончался.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, тело 41-летнего мужчины было обнаружено в его доме.

Судебно-медицинское исследование показало, что смерть является криминальной. Полицейские  установили, что несколько дней назад между потерпевшим и его бывшим родственником – 29-летним мужчиной, произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес 41-летнему мужчине телесные повреждения. Мужчина не стал обращаться за медицинской помощью, а через несколько дней скончался.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан.

 

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Опубликовано 01 Авг 2019 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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