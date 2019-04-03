В Орловской области распадается две трети браков, а женщины отказываются от детей из-за проблем с жильем

Депутаты областного совета на «круглом столе» разложили по полочкам проблемы с демографией в нашем регионе. В частности, как рассказал председатель профильного комитета Анатолий Крючков, на сегодняшний день 60 % заключенных браков распадается, 25 % детей рождается вне брака (во времена СССР данная граница не превышала 5 %), 27 % женщин после 40 лет — одиноки, а 15 % молодых мужчин — вообще не хотят связывать себя семейными отношениями. Депутат отметил, что из-за индустриализации, воспитания молодого поколения в духе потребительства, меняется модель семьи, появляется идеология «childfree» (добровольно бездетных). Женщина всё чаще берёт на себя функции сильного пола. Поэтому необходимо приложить все усилия для того, чтобы «мода на детей» не прошла, даже несмотря на влияние различных социальных-экономических факторов.

Социальный работник НКМЦ им. З.И. Круглой Юлия Погорельцева дополнила картину такой информацией — за последние три года основными причинами отказа женщин от новорожденных является отсутствие жилья и денег (70 %), отсутствие поддержки со стороны отца ребёнка (25 %), отсутствие работы, заболевание ребёнка (5 %). Интересен тот факт, что большая часть женщин до наступления беременности не работали по разным причинам, не имели никакой профессии или специальности.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, для изменения демографических тенденций на позитивные в условиях социально-экономической нестабильности необходимо продолжить укрепление материально—технической базы медицинских и социальных учреждений; продолжить работу по реализации профильных региональных и федеральных программ; использовать новые технологии работы с семьёй, направленные на повышение родительской компетенции; сохранить действующую систему мер поддержки семей с детьми, предусмотреть новые формы поддержки. Также парламентарии обратили внимание на то, что необходимо активизировать работу по информированию населения о финансовой поддержке семей при рождении детей.

«По итогам круглого стола комитетом будет разработан и создан справочник для жителей региона, в котором очень подробно и доступно будет рассказана информация о финансовой поддержке, которая оказывается семьям, родившим первого, второго, третьего и последующих детей, методах её получения. В пособии можно будет также найти информацию о материнском капитале и правилах его реализации» — отметила депутат Юлия Мальфанова.