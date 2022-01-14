В Орловской области растет число заболевших новым штаммом омикрон

В течении последних двух недель Роспотребнадзором кратно увеличен объем проб, направляемых в научно-исследовательские организации для проведения секвенирования коронавируса. По результатам молекулярно-генетических исследований на территории области подтверждается продолжающаяся циркуляция дельта-штамма SARS-CoV-2, а также обнаружен штамм «Omicron» SARS-CoV-2. Геновариант «Omicron» идентифицирован у двух лиц, прибывших на территорию области из Нигерии. (Ранее сообщалось лишь об одном заболевшем). Совместно с медицинскими организациями проведен необходимый комплекс протовоэпидемичексих мероприятий (изоляция заболевших и контактных лиц, медицинское наблюдение и обследование контактных). Случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией среди контактных не установлено.

Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Александра Румянцева. Он рассказал, что на первой неделе 2022 года в регионе отмечалось снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 28,3% по сравнению с предшествующей неделей, в то же время среднесуточные показатели заболеваемости оставались выше средних показателей по Российской Федерации (на 26,8% за неделю).

Снижение заболеваемости было обусловлено разобщением организованных коллективов во время новогодних каникул и существенным снижением объемов тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. На текущей неделе при возросшем охвате тестирования по сравнению с первой неделей наблюдается значительный среднесуточный прирост заболеваемости (на 6,5% за 12 января 2022 года, на 27,8% за 13 января 2022 года). Рост показателя коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции (Rt) на территории области регистрируется с 9 января 2022 года, с 10 января 2022 года показатель уже более 1, по состоянию на 13 января 2022 года — 1,15, — отметил Румянцев.