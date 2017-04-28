В Орловской области растет первичная инвалидность взрослых

В Орловской области отмечен рост уровня первичной инвалидности среди взрослых. Хотя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост незначительный (с 20,6 до 21,2 на 10 тыс. среди взрослого населения, из них среди трудоспособного — с 14,1 до 14,7 на 10 тыс.), но тенденция к росту вызывает обеспокоенность. Рост показателя отмечается в возрастной группе от 18 до 44 лет. При этом среди трудоспособного населения чаще всего становятся инвалидами мужчины, — сообщили «Орловской среде» в региональном бюро медико-социальной экспертизы.

На первом месте среди причин инвалидности, как и в прошлые годы стоят злокачественные новообразования. Второе место занимают болезни системы кровообращения. На третье место вышли психические расстройства и расстройства поведения. Далее идут болезни костно-мышечной и нервной систем.