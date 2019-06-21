В Орловской области разрешили добыть еще 9 лис

Опубликован приказ, разрешающий добыть 9 лисиц независимо от пола и возраста во Мценском районе. Охота на зверя разрешена с 20 июня 2019 года по 5 августа 2019 года. Шкура лисы в это время не представляет никакой ценности. Как поясняется в документе, причины, вызвавшие необходимость отстрела: угроза возникновения и распространения болезней. При этом можно использовать огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом; гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм; охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами. На добычу лисы разрешено взять даже охотничьих собак норных пород.