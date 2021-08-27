27 августа 2021



В Орловской области решено провести школьные линейки 1 сентября в очном формате

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в нашем регионе в очном формате. Образовательным организациям рекомендовано провести торжественные линейки на открытых пришкольных территориях. При этом единовременно на линейках смогут находиться не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции. Родители и гости праздника должны воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как отметили в пресс-службе обладминистрации, в Орловской области вакцинацию от COVID-19 прошли 13296 сотрудников образовательных организаций, что составляет порядка 60% от общего числа педагогических работников.

 

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Опубликовано 27 Авг 2021 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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