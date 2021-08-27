В Орловской области решено провести школьные линейки 1 сентября в очном формате

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в нашем регионе в очном формате. Образовательным организациям рекомендовано провести торжественные линейки на открытых пришкольных территориях. При этом единовременно на линейках смогут находиться не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции. Родители и гости праздника должны воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как отметили в пресс-службе обладминистрации, в Орловской области вакцинацию от COVID-19 прошли 13296 сотрудников образовательных организаций, что составляет порядка 60% от общего числа педагогических работников.