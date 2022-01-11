В Орловской области резко выросла плата за капремонт

С 1 января 2022 года размер взноса на капремонт общего имущества в МКД в Орловской области составил 9,49 рублей за м². Как заявили в пресс-службе облправительства, это соответствует среднероссийскому значению. При этом чиновники как нечто само собой разумеющееся поведали, что несмотря на инфляцию взнос на капремонт в регионе не повышался на протяжении 6 лет (с 2015 по 2020 годы — 6,60 руб./м²). При этом только в 2021 году произошло рекордное повышение цен на строительную продукцию и на строительно-монтажные работы. Существенно выросли цены на кирпич (+63%), арматуру (+52%), электрику (+38%), окна ПВХ (+40%) и бетон (+14%), бетон и утеплитель (+ 20%), дерево и опалубки (+100%). В Орле в 2021 году из объявленного 401 аукциона не состоялось 122 аукциона (на 595,9 млн рублей).

В октябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, допускающее повышение на 25% размера платы за капремонт МКД в уже заключенных контрактах. Помимо основных 6 видов работ и услуг по капремонту, установленных ЖК РФ, законом Орловской области утверждены еще 14 видов работ и услуг, обеспечить исполнение которых за счет экономически необоснованного, критически заниженного размера взноса 6,86 руб./ м² на капремонт стало физически невозможно, — пояснили в пресс-службе облправительства.