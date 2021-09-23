В Орловской области родители 96 тысяч детей и подростков получили единовременную выплату

Отделение ПФР по Орловской области обращается к родителям, которые в силу различных причин еще не получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Они могут обратиться за ней до 1 ноября 2021 года. Заявление подается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и в территориальных органах ПФР.

Напомним, на выплату имеют право дети школьного возраста, рожденные в период с 03.07.2003 по 01.09.2015 г.г. При этом их родители должны постоянно проживать на территории России.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, пенсии, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка, информирует официальный Портал Орловской области.