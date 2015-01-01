В Орловской области с 1 июля подорожает электроэнергия

C 1 июля 2018 года в регионе изменятся тарифы на электроэнергию. В связи с этим «Орловский энергосбыт» рекомендует вовремя передать показания приборов учёта в июне. Несвоевременные передача передача показаний и оплата в июне могут привести к расчётам за потреблённую электроэнергию на основании замещающей информации. В свою очередь, это может повлечь неверное определение объёма электроэнергии, потреблённой до повышения тарифа, и завышенные начисления, — отметили в пресс-службе энергокомпании.

Также орловские энергетики представили сводную таблицу тарифов, из которой видно, что наш регион занимает пятую строчку. Дешевле нас (в пределах 20 копеек) электроэнергия только в 4-х областях. С 1 июля один киловатт пределах социальной нормы будет стоить 3,74 рубля. Сверх нормы 4,94 рубля.