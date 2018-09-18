В Орловской области с начала сезона грибами отравились два человека

С начала грибного сезона в Орловской области зарегистрировано уже 2 отравления грибами. В первом случае пострадавшая ела грибы подтопольники, которые относятся к условно-съедобным. Проблема в том, что эти грибы были собраны рядом с автодорогой, при приготовлении подвергались только однократной варке. Во втором случае – грибы были приобретены в месте несанкционированной торговли, при приготовлении их сразу начали жарить без предварительного отваривания.

Первыми признаками отравления грибами являются: тошнота; непрекращающаяся рвота; обильное слюноотделение; сильная потливость; возрастающая слабость; одышка; головокружение; сильные боли в животе; головная боль; жидкий стул (иногда с кровью). Если при отравлении произошло поражение центральной нервной системы, то наблюдаются следующие признаки: судороги; нарушения зрения; возбуждение; бред; галлюцинации.

Употребление в пищу консервированных грибов домашнего приготовления так же могут явиться причиной ботулизма, в этом году зарегистрирован уже один случай. Заболевшая употребила в пищу консервированные грибы домашнего приготовления, которые хранились длительное время, в связи с нарушением условий хранения произошло вздутие банки.

Первые специфические проявления ботулизма — нарушение остроты зрения (туман в глазах, плохое различение близлежащих предметов), двоение в глазах, косоглазие (мышцы глаз первыми после кишечника реагируют на ботулотоксин).

В целях профилактики отравлений грибами, ботулизма жителям опять напомнили о необходимости соблюдать правила сбора, переработки и употребления в пищу дикорастущих грибов:

— собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны;

— не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Даже съедобные грибы в таких условиях накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу;

— не покупайте грибы с рук, у случайных прохожих;

— не собирайте перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы;

-. во время сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки;

— нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. В особенности это касается сыроежек;

— нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.

— принесённые домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, перезрелые, дряблые грибы нужно выбросить! Нижнюю часть ножки, загрязнённую землёй, срезают, а грибы тщательно очищают от песка и сора.

— грибы должны быть тщательно промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание) в день сбора или не позднее следующего утра. Отвар сливается после каждой варки грибов, время отваривания — 5—15 минут.

Блюда из грибов рекомендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта. Детям и людям пожилого возраста нежелательно употребление грибов.

При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью!До прихода врача соблюдать постельный режим, употреблять много жидкости (холодной воды, холодного крепкого чая), можно применять активированный уголь.