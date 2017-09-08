В Орловской области сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует о том, что на территории региона отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В период с 2 по 8 октября в области зарегистрирован 4 381 случай заболеваний ОРВИ, что на 70,4% выше уровня заболеваемости предыдущей недели. Дети в возрасте до 14 лет составили 65,7% от общего числа заболевших ОРВИ.

Среди совокупного населения области и в возрастной группе 15 лет и старше отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ за данную неделю на 0,6% и 9,3% соответственно.

Также отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по г. Орлу среди совокупного населения на 7,5% и в возрастной группе 15 лет и старше на 3,1%.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время среди населения области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 типа), информирует региональное управление Роспотребнадзора.