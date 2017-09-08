В Орловской области сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует о том, что на территории региона отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В период с 2 по 8 октября в области зарегистрирован 4 381 случай заболеваний ОРВИ, что на 70,4% выше уровня заболеваемости предыдущей недели. Дети в возрасте до 14 лет составили  65,7% от общего числа заболевших ОРВИ.
Среди совокупного населения области и в возрастной группе 15 лет и старше отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ за данную неделю на 0,6% и 9,3% соответственно.

Также отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по г. Орлу среди совокупного населения на 7,5% и в возрастной группе 15 лет и старше на 3,1%.
По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время среди населения области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 типа), информирует региональное управление Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 11 Окт 2017 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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