В Орловской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 9 по 15 марта в Орловской области регистрируется снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, при этом регистрируются новые случаи гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего на 11 календарной неделе (с 9 по 15 марта 2020 г.) в области зарегистрировано 5 166 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 62,9% от общего числа заболевших.

В сравнении с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости среди всех возрастных групп населения области. Однако недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены и среди совокупного населения, и среди детей 7-14 лет, и среди взрослого населения.

Уровень госпитализации с ОРВИ остается низким и составляет 2,7% от числа обратившихся за медицинской помощью.

При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии.

По состоянию на 17.03.2020 года на территории Орловской области ограничительные мероприятия введены в отдельных классах шестнадцати общеобразовательных учреждениях г.Орла и в двух общеобразовательных учреждениях Залегощенского района полностью.

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с департаментом здравоохранения продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. За лицами, прибывшими из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, установлено медицинское наблюдение и проводится их лабораторное обследование. Случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на территории региона не зарегистрировано.

Ситуация остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области.