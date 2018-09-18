В Орловской области снова вспышка АЧС. Официальные службы молчат

О новой вспышке африканской чумы свиней на территории личных подсобных хозяйств в Орловской области местные жители узнали не из сообщений местных ведомств, а почему-то с главного сайта федерального Россельхознадзора.

Как пишет ведомство, 14 сентября 2018 года в результате лабораторных исследований, проведённых «Курской областной ветеринарной лабораторией», в биологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся на территории личного подсобного хозяйства в посёлке Ямской Выгон Ливенского района Орловской области, выделен геном вируса АЧС. Диагноз подтверждён лабораторными исследованиями ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир.

15 сентября 2018 года в «Орловском референтном центре Россельхознадзора» при исследовании биологического материала, отобранного от домашних свиней, содержащихся на территории личного подсобного хозяйства деревни Здоровецкие Выселки Ливенского района Орловской области, выделен геном вируса АЧС. Для подтверждения диагноза и проведения расширенных исследований биоматериалы в экстренном порядке направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Орловской области. Между тем, на момент написания заметки ни на сайте регионального Россельхознадзора, ни на сайте областного управления ветеринарии никаких материалов по поводу очередной вспышки АЧС обнаружить не удалось. Однако, уже отреагировал следственный комитет, который возбудил уголовное дело.