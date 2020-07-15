15 июля 2020



В Орловской области сняли фильм про самый страшный мост России

В Орловской области, в Ливенском районе, неподалеку от деревни, где родился известный авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов, расположен самый страшный мост. Переправу через реку Сосну начали строить еще несколько лет назад, да так и не достроили. Местные жители приделали к убойной конструкции железную лестницу и не хуже цирковых акробатов лазают по конструкции, если им надо перебраться через реку. Особенно удобна такая переправа для пожилых ливенцев, оставшихся немногочисленных ветеранов, которые живут в своем «медвежьем углу», совершенно забытые и не нужные властям.

Отдельного упоминания заслуживает технология подъема грузов на мост. Чтобы перебраться на с сумками, жители берут в дорогу веревку с крюком на коне. Лестница настолько крутая, что по ней с сумкой не взобраться. Поэтому сначала лезет один человек, потом опускает веревку с крюком вниз. Там цепляют сумку и потом только груз поднимают наверх.

Видео  Станислава Феофанова

 

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Опубликовано 15 Июл 2020 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 57

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