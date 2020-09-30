В Орловской области со следующей недели начнут отапливать школы, сады и больницы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства уже к следующему понедельнику обеспечить запуск отопления в учреждениях социальной сферы, а также подготовить предложения по более раннему запуску тепла в жилых домах.

Профильные чиновники сообщили, что по состоянию на 29 сентября техническая готовность отопительных систем объектов социальной сферы составляет 100%. К началу отопительного сезона готовы 359 школ, 261 детский сад и 512 объектов здравоохранения.

Тепло в учреждения социальной сферы и жилые дома будет поступать поэтапно, информирует пресс-служба губернатора.