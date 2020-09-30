30 сентября 2020



В Орловской области со следующей недели начнут отапливать школы, сады и больницы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства уже к следующему понедельнику обеспечить запуск отопления в учреждениях социальной сферы, а также подготовить предложения по более раннему запуску тепла в жилых домах.

Профильные чиновники сообщили, что по состоянию на 29 сентября техническая готовность отопительных систем объектов социальной сферы составляет 100%. К началу отопительного сезона готовы 359 школ, 261 детский сад и 512 объектов здравоохранения.

Тепло в учреждения социальной сферы и жилые дома будет поступать поэтапно, информирует пресс-служба губернатора.

 

В Орловской области родители учеников сдадут ЕГЭ по русскому языку
Почему члену ЦК КПРФ Вадиму Потомскому устав не писан?
Митрополит Мурманский Симон назначен управляющим Орловской митрополией
Опубликовано 30 Сен 2020 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"