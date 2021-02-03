3 февраля 2021



В Орловской области собрано более 30 млрд рублей налогов

В ФНС посчитали налоговые поступления за 2020 год. В консолидированный бюджет собрано более 30,1 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем платежей увеличился на 11% или на 3 млрд рублей. Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили более 8,5 млрд рублей, что в 1,3 раза выше, чем за 2019 год (+2,1 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано около 21,6 млрд рублей с превышением на 4,5% или в абсолютном выражении 930 млн рублей к показателям 2019 года. Кроме того, налоговой службой собрано более 20,6 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4,3% или на 0,8 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом положительная динамика отмечается по всем фондам обязательного социального страхования.

 

Чужих детей не бывает
В Орле пройдет «Бизнес-Марафон 2013»
На Орловщину надвигаются дожди и грозы
Опубликовано 03 Фев 2021 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"