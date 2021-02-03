В Орловской области собрано более 30 млрд рублей налогов

В ФНС посчитали налоговые поступления за 2020 год. В консолидированный бюджет собрано более 30,1 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем платежей увеличился на 11% или на 3 млрд рублей. Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили более 8,5 млрд рублей, что в 1,3 раза выше, чем за 2019 год (+2,1 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано около 21,6 млрд рублей с превышением на 4,5% или в абсолютном выражении 930 млн рублей к показателям 2019 года. Кроме того, налоговой службой собрано более 20,6 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4,3% или на 0,8 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом положительная динамика отмечается по всем фондам обязательного социального страхования.