В Орловской области собрано около 24,2 миллиарда рублей налогов

За январь-декабрь 2018 года в консолидированный бюджет поступило около 24,2 млрд. рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, сообщает УФНС по Орловской области.

В федеральный бюджет перечислено более 3,8 млрд. рублей. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили около 2,9 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано около 20,4 млрд. рублей – на 11,3% или почти на 2,1 млрд. рублей выше, чем за январь-декабрь 2017 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 9,8 млрд. рублей, сформировано 47,9% доходов консолидированного бюджета субъекта.