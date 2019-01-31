31 января 2019



В Орловской области собрано около 24,2 миллиарда рублей налогов

За январь-декабрь 2018 года в консолидированный бюджет поступило около 24,2 млрд. рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, сообщает УФНС по Орловской области.

В федеральный бюджет перечислено более 3,8 млрд. рублей. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили около 2,9 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано около 20,4 млрд. рублей – на 11,3% или почти на 2,1 млрд. рублей выше, чем за январь-декабрь 2017 года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 9,8 млрд. рублей, сформировано 47,9% доходов консолидированного бюджета субъекта.

 

В Орле пройдет маштабный спортивный праздник
В Орле совершено очередное телефонное мошенничество
В Орле вырастет плата за найм муниципального жилья
Опубликовано 31 Янв 2019 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"