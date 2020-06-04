В Орловской области сохранится ветреная и дождливая погода

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 4 июня по 21 час 5 июня на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днём кратковременные, в отдельных районах ливни. Местами грозы, в отдельных районах град. Ветер южный ночью 6-11, днём 8-13, при грозах местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +15°С…+20°С.

ГУ МЧС по Орловской области предупреждает: в этот период вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Рекомендуется соблюдать все необходимые меры безопасности.