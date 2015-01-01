В Орловской области создадут каталог домов с необычным декоративным убранством

В интернет-приемной главного архитектора Орловской области Ваагна Вермишяна появились снимки необычного здания с очень красивыми декоративными элементами. Дом №4 в Орле на улице Энгельса  стал «первой ласточкой» каталога фонда декоративного убранства объектов культурного наследия Орловской области.

В течение 2017 года специально созданная рабочая группа из инженеров и архитекторов будет фотографировать во всех деталях памятники архитектуры, дома, строения и элементы, имеющие красивую или необычную декоративную резьбу или выполненные с помощью ковки и чеканки. Специалистам предстоит также провести обмеры зданий, имеющих культурную, этническую и историческую ценность.

Кроме того, в задачи рабочей группы входит детальное 3D–моделирование исходного облика зданий с учетом пропорций, размеров и декоративного убранства. Вся эта работа в итоге позволит сформировать каталог, а также создать базу данных по архитектурным объектам.

Орловцев также пригласили к участию в проекте — если в личных архивах сохранились снимки дома №4 на улице Энгельса, или вы знаете какие-либо интересные истории, связанные с этим домом — вы можете оставить всё в комментариях. При публикации каталога авторство фотографий обещают указать. Кроме того, приветствуются оригинальные цветовые решения зданий, включенных в каталог.

 

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Опубликовано 25 Янв 2017 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 36

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