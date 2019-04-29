29 апреля 2019



В Орловской области спасатели обезвредили более 50 боеприпасов времен войны

За минувшие выходные сотрудники группы специальных (взрывных) работ поисково-спасательной службы Орловской области изъяли и уничтожили более 50 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
27 апреля спасатели-взрывники работали в Болховском и Орловском районах. В районе деревни Толкачево они изъяли и обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 45 мм, двенадцать подствольных гранат, две минометные мины калибра 50 мм, две минометные мины калибра 82 мм, две гранаты РГ-42, одну гранату Ф-1, две авиабомбы массой 50 кг, четыре снаряда калибра 76 мм, 23 авиабомбы SD-2.
В Орловском районе около деревни Овсянниково была изъята и уничтожена одна минометная мина калибра 82 мм.
28 апреля саперы-спасатели в Свердловском районе изъяли одну минометную мину калибра 82 мм. Около деревни Кривые Верхи Глазуновского района обезвредили одну авиационную бомбу. В поле около деревни Верхняя Залегощь был обезврежен один снаряд калибра 27 мм.
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:
необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112 или в полицию по телефонам: 02, 102;
при производстве земляных или других работ – остановить работу;
хорошо запомнить место обнаружения предмета;
установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.
При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:
наносить удары по корпусу,
прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;
закапывать в землю или бросать в водоем;
предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.

 

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Опубликовано 29 Апр 2019 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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