В Орловской области спасатели обезвредили более 50 боеприпасов времен войны

За минувшие выходные сотрудники группы специальных (взрывных) работ поисково-спасательной службы Орловской области изъяли и уничтожили более 50 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

27 апреля спасатели-взрывники работали в Болховском и Орловском районах. В районе деревни Толкачево они изъяли и обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 45 мм, двенадцать подствольных гранат, две минометные мины калибра 50 мм, две минометные мины калибра 82 мм, две гранаты РГ-42, одну гранату Ф-1, две авиабомбы массой 50 кг, четыре снаряда калибра 76 мм, 23 авиабомбы SD-2.

В Орловском районе около деревни Овсянниково была изъята и уничтожена одна минометная мина калибра 82 мм.

28 апреля саперы-спасатели в Свердловском районе изъяли одну минометную мину калибра 82 мм. Около деревни Кривые Верхи Глазуновского района обезвредили одну авиационную бомбу. В поле около деревни Верхняя Залегощь был обезврежен один снаряд калибра 27 мм.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:

необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112 или в полицию по телефонам: 02, 102;

при производстве земляных или других работ – остановить работу;

хорошо запомнить место обнаружения предмета;

установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:

наносить удары по корпусу,

прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

закапывать в землю или бросать в водоем;

предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.