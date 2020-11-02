В Орловской области спортивные мероприятия будут проводиться без участия зрителей

Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Управлению физической культуры и спорта Орловской области поручено со 2 ноября 2020 года осуществлять проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Внесены соответствующие изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», информирует официальный Портал Орловской области.