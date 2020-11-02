2 ноября 2020



В Орловской области спортивные мероприятия будут проводиться без участия зрителей

Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Управлению физической культуры и спорта Орловской области поручено со 2 ноября 2020 года осуществлять проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Внесены соответствующие изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Ноя 2020 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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