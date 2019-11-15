В Орловской области спортшколу за долги отключили от тепла

Урицкая прокуратура проверила факту прекращения газоснабжения «Спортивной школы». Как отметили пресс-службе, из-за недостаточного финансирования у муниципального бюджетного учреждения Урицкого района «Спортивная школа» образовалась задолженность за поставленный газ в размере свыше 200 тысяч рублей. В связи с этим поставка энергоресурса в данное муниципальное учреждение была прекращена. Это, в свою очередь, повлекло отключение отопления в многофункциональном спортивном зале и в бассейне учреждения.

В адрес главы администрации района прокурором было внесено представление. По результатам его рассмотрения задолженность за потребленные коммунальные ресурсы погашена в полном объёме, а отопление в спортивной школе восстановлено.