9 августа 2021



В Орловской области стали больше жениться и меньше разводиться

В июле в Орловской области в полтора раза увеличилось количество зарегистрированных браков, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Управление ЗАГС Орловской области опубликовало сведения о числе зарегистрированных браков и разводов за июль 2021 года.

В июле этого года в нашем регионе зарегистрировано 704 брака, тогда как в июле прошлого года было заключено 445 браков.

При этом сократилось количество разводов: 260 — в июле текущего года, годом ранее – 282.

5 августа Территориальным отделом ЗАГС города Орла и Орловского района брак заключили 27 пар.

 

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Опубликовано 09 Авг 2021 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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