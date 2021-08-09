В Орловской области стали больше жениться и меньше разводиться

В июле в Орловской области в полтора раза увеличилось количество зарегистрированных браков, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Управление ЗАГС Орловской области опубликовало сведения о числе зарегистрированных браков и разводов за июль 2021 года.

В июле этого года в нашем регионе зарегистрировано 704 брака, тогда как в июле прошлого года было заключено 445 браков.

При этом сократилось количество разводов: 260 — в июле текущего года, годом ранее – 282.

5 августа Территориальным отделом ЗАГС города Орла и Орловского района брак заключили 27 пар.