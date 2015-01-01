В Орловской области стали привлекать к ответу за плохой ремонт дорог

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик», — сообщили в пресс-службе следственного комитета. По данным следствия, с июля по декабрь 2017 года работники ООО «Монолит Строй Тула» строили участок автомобильной дороги «п. Плещеевский завод – д. Подкопаево» в Малоархангельском районе. При этом строительство было выполнено с существенными дефектами. Несмотря на наличие недостатков, допущенных при строительстве дороги, должностными лицами КУ ОО «Орелгосзаказчик» работы были приняты в полном объеме и подписаны соответствующие акты, на основании которых произведена оплата.

В результате ненадлежащего контроля за качеством выполненных работ бюджету Орловской области причинен ущерб в особо крупном размере. Контроль должны были проводить должностные лица «Орелгосзаказчика». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.