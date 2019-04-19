В Орловской области стало меньше фальшивых купюр

В Ι квартале 2019 года выявлено всего 16 купюр, имеющих признаки подделки. Как рассказали в пресс-службе реготделения Банка России, это меньше, чем в 2018-ом. В целом на протяжении уже нескольких кварталов отмечается тенденция по снижению количества фальшивых дензнаков. Это объясняется тем, что защитный комплекс отечественных банкнот постоянно обновляется и улучшается, а покупатели и кассиры более внимательно проверяют признаки подлинности денег.

В настоящее время чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. В Ι квартале 2019 года было выявлено восемь подделок пятитысячных банкнот и четыре фальшивых тысячных банкноты. Также эксперты обнаружили четыре поддельных банкноты номиналом 2 000 рублей. По сравнению с Ι кварталом 2018 года количество выявленных поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей уменьшилось на восемь штук. Количество выявленных поддельных банкнот номиналом 1000 рублей уменьшилось на шесть штук. Кроме того, в Ι квартале 2019 года в Орловской области было обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

Региональное отделение Банка России напоминает о необходимости проверки защитных признаков: это водяные знаки, защитные нити, а также микроперфорация. Подробная информация о признаках подлинности размещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Например, двухтысячные купюры имеют надпись из цифр разного цвета. При повороте на 180 градусов — цвета этих цифр меняются.