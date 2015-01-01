В Орловской области стараются предотвратить лесные пожары

Сотрудники МЧС совместно с работниками лесничеств обследуют лесные массивы, граничащие с землями сельхозназначения. В летний пожароопасный период особое внимание уделяется мониторингу лесопожарной обстановки. Эта работа ведется совместно со всеми заинтересованными структурами. И предупреждение лесных пожаров – основная цель оперативных групп.

Так, в ходе последнего рейда проверяли состояние минерализованных полос между лесами сельскохозяйственными полями. В случае пожара минерализованные полосы должны стать преградой для огненной стихии. Но чтобы справиться с непростой задачей, минерализованные полосы должны быть очищены до обнажения минерального слоя почвы, а ширина полосы должна быть не менее 1,4 метра. Кроме обследования полос с местными жителями проводились сходы, на которых людям еще раз напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания, — сообщили в пресс-службе МЧС.