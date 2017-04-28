В Орловской области стартовал основной этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников

29 мая выпускники 11 классов сдают географию и информатику и ИКТ.

На 31 мая назначена сдача экзамена по математике базового уровня, на 2 июня — математика профильного уровня, 5 июня — обществознание, 7 июня — физика, литература, 9 июня — русский язык, 13 июня — иностранные языки (письменно) и биология, 15 и 16 июня иностранные языки (устно), 19 июня — химия, история. Резервные дни сдачи экзаменов — с 20 июня.

Всего в государственной итоговой аттестации в 2017 году примут участие 2940 выпускников 11-х классов, 1373 из них – обучающиеся общеобразовательных организаций города Орла.

Для девятиклассников выпускные экзамены начались 26 мая. Школьники сдавали иностранный язык. Всего в этом году в ГИА примут участие 6725 выпускников 9-х классов, из них 2783 выпускника общеобразовательных учреждений города Орла, информирует пресс-служба губернатора.