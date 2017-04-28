В Орловской области стартовал основной этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников

29 мая выпускники 11 классов сдают географию и информатику и ИКТ.

На 31 мая назначена сдача экзамена по математике базового уровня, на 2 июня — математика профильного уровня, 5 июня — обществознание, 7 июня — физика, литература, 9 июня —  русский язык, 13 июня — иностранные языки (письменно) и биология, 15 и 16 июня иностранные языки (устно), 19 июня —  химия, история. Резервные дни сдачи экзаменов — с 20 июня.

Всего в государственной итоговой аттестации в 2017 году примут участие 2940 выпускников 11-х классов, 1373 из них – обучающиеся общеобразовательных организаций города Орла.

Для девятиклассников выпускные экзамены начались 26 мая. Школьники сдавали иностранный язык. Всего в этом году  в ГИА примут участие 6725 выпускников 9-х классов, из них 2783 выпускника общеобразовательных учреждений города Орла, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 29 мая 2017 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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