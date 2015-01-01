В Орловской области стартовала очередная налоговая декларационная кампания

Задекларировать свои доходы необходимо налогоплательщикам, которые в 2016 году продали имущество, находившееся в собственности менее 3-х лет, (это распространяется на имущество, приобретенное до 1 января 2016 года) и менее 5-ти лет, если имущество было приобретено с 1 января 2016 года.

Представить декларацию по форме №3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо в налоговые органы по месту жительства (месту учета). Предельный срок подачи декларации − 2 мая 2017 года.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года. За непредставление декларации по НДФЛ и неуплату налога в срок предусмотрены штрафные санкции. Штраф за непредставление декларации в срок − 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ −20% от суммы неуплаченного налога – сообщили в пресс-службе УФНС.

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 11:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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