В Орловской области стартует флешмоб “Хранители птиц” (12+)

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Хранители птиц”(12+), цель которого — привлечь жителей городов к правильной заботе о птицах зимой. Его участники узнают, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как привить другим заботу о пернатых. Участников ждут интересные вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на портале ecowiki.ru/winterbirds и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе;

регулярно подкармливать птиц;

разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе;

рассказать о флешмобе в социальных сетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.

Флешмоб “Хранители птиц” стартует на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации.

По информации движения ЭКА