17 января 2019



В Орловской области стартует флешмоб “Хранители птиц” (12+)

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Хранители птиц”(12+), цель которого — привлечь жителей городов к правильной заботе о птицах зимой. Его участники узнают, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как привить другим заботу о пернатых. Участников ждут интересные вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на портале ecowiki.ru/winterbirds и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

  • соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе;
  • регулярно подкармливать птиц;
  • разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе;
  • рассказать о флешмобе в социальных сетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.

Флешмоб “Хранители птиц” стартует на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации.

По информации движения ЭКА

 

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Опубликовано 17 Янв 2019 в 18:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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