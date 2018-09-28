В Орловской области стартует осенний призыв

1 октября начнется осенний призыв в ряды вооруженных сил. Сегодня, 28 сентября, в администрации города прошло рабочее совещание по вопросу готовности к проведению осенней призывной кампании. На учете в комиссариате по Заводскому и Советскому районам Орла состоят 2838 человек. На осеннюю призывную комиссию вызваны 864 человека, из них на службу будут направлены 94 человека. Большинство призывников от общего числа имеют отсрочки на получение образования, лечение в учреждениях здравоохранения и т.д. По Северному и Железнодорожному районам на осенний призыв вызваны 618 человек, из них на службу направят 91 человека. Задание по призыву на военную службу будет выполнено.

Среди трудностей, с которыми пришлось столкнуться представителям военных комиссариатов в процессе подготовки к осеннему призыву, — отсутствие транспорта для работы с уклонистами и техники для перевода личных дел молодых людей в цифровой формат. Мэр города Василий Новиков обратился к сотрудникам администрации Орла с просьбой оказать содействие в предоставлении транспорта и необходимой техники. Кроме того, в рамках подготовки к осеннему призыву решено начать отопление в здания военных комиссариатов и сборного пункта призывников, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.