18 июня 2020



В Орловской области стоматологи возобновляют прием пациентов с 29 июня

По информации официального Портала Орловской области, в Орловской области с 29 июня возобновляют прием врачи – специалисты профильных учреждений здравоохранения и стоматологи.

С 18 июня возобновляется плановая вакцинация детей.

С 22 июня разрешат проводить плановый амбулаторно-поликлинический прием и проведение обследования пациентов, направляемых на лечение в федеральные центры. С этого же числа возобновится диспансерное наблюдение за пациентами.

Все вышеперечисленные мероприятия должны проводиться при строгом соблюдении противоэпидемических требований. В частности, это соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, проведение дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты и другие меры.

Прием пациентов  будет осуществляться по предварительной записи.

 

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Опубликовано 18 Июн 2020 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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