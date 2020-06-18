В Орловской области стоматологи возобновляют прием пациентов с 29 июня

По информации официального Портала Орловской области, в Орловской области с 29 июня возобновляют прием врачи – специалисты профильных учреждений здравоохранения и стоматологи.

С 18 июня возобновляется плановая вакцинация детей.

С 22 июня разрешат проводить плановый амбулаторно-поликлинический прием и проведение обследования пациентов, направляемых на лечение в федеральные центры. С этого же числа возобновится диспансерное наблюдение за пациентами.

Все вышеперечисленные мероприятия должны проводиться при строгом соблюдении противоэпидемических требований. В частности, это соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, проведение дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты и другие меры.

Прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи.