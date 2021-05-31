31 мая 2021



В Орловской области судебный пристав перевел на свои счета свыше 140 тысяч руб. взыскателей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Орловского районного отделения судебных приставов, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.2 ст. 292, ч.1 ст. 285 УК РФ (мошенничество, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что злоумышленник в декабре 2020 года, используя свои служебные полномочия, внес в официальные документы, а также в базу данных программного комплекса АИС ФССП России не соответствующие действительности заведомо ложные сведения, указав вместо установочных данных и реквизитов расчетных счетов ряда взыскателей, реквизиты своего банковского счета и свои установочные данные.

На указанный им банковский счет путем обмана и злоупотребления доверием были переведены денежные средства на общую сумму свыше сто сорок одной тысячи рублей, которыми обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. Он зарегистрировал в базе данных программного комплекса официальные электронные документы об окончании исполнительных производств, в которые внес заведомо ложные сведения, указав, что «сумма по исполнительным производствам взыскана, требования исполнительного документа выполнены в полном объеме, а взысканные денежные средства перечислены на расчетный счет взыскателей», тем самым незаконно окончил исполнительные производства.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками отделения собственной безопасности УФССП России по Орловской области и УФСБ России по Орловской области.

Предварительное следствие осуществлено в кратчайший срок, обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях признал полностью, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 31 мая 2021 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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