7 ноября 2019



В Орловской области торговали сомнительными белорусскими колбасами

В Ливнах торговали белорусскими колбасами с нарушением ветеринарного законодательства.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, в октябре 2019 года на рынке «Золушка» в г. Ливны выявили нарушения законодательства в области ветеринарии.

В частности, был установлен факт реализации гражданином Республики Беларусь продукции животного происхождения (колбасы, сосиски) без ветеринарных сопроводительных документов. В торговой точке отсутствовало холодильное оборудование, т.е. продукция хранилась с нарушением температурного режима. Кроме того, в реализации были выявлены обезличенные колбасные изделия (без маркировки, указания даты выработки, информации о сроках и условиях хранения).

По результатам проверки в отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении административного штрафа. Оборот небезопасной продукции общим весом более 20 кг приостановлен.

 

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Опубликовано 07 Ноя 2019 в 14:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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